فوتشي: "هيدروكسي كلوروكين" غير فعال في علاج كورونا

وكالات

أكد أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن عقار "هيدروكسي كلوروكوين" الخاص لعلاج الملاريا غير فعال في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وتتعارض هذه التصريحات مع ما يطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تعليقات بين الحين والآخر بشأن فاعلية هذا العقار تحديدًا في علاج كورونا.

وشدد فوتشي، على أن جميع البيانات العلمية مثبتة بالتجارب وتظهر أن "هيدروكسي كلوروكين" غير مُجْدٍ في علاج مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس.

وكانت منصة تويتر، حذفت في خطوة نادرة تسجيلاً مصورًا استخدمه الرئيس الأمريكي، كانت قد حذفته منصة فيسبوك، يقول فيه أطباء للأمريكيين إن وضع الكمامات غير ضروري، وإن عقار هيدروسكي كلوروكين المضاد للملاريا يمكن أن يشفي المصابين بوباء كوفيد-19.