باكستان تتهم الهند بانتهاك وقف إطلاق النار "بلا مبرر"
اسلام اباد - (د ب ا)
بدأت قوات الجيش الهندي انتهاك وقف لإطلاق النار مع باكستان، بدون مبرر لإثارتها، حيث استهدفت عن عمد السكان المدنيين في "قطاع راخشيكري" على طول خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، حسبما قال المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية الميجور جنرال بابار أفتخار، في تغريدة على موقع تويتر.
ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، أصيب ثلاثة مدنيين.
وردت قوات الجيش الباكستاني بفعالية على إطلاق النار الهندي.
يشار إلى أن الهند خاضت معارك مع الصين في الثالث من الشهر الجاري بسبب نزاع حدودي، فيما تخوض الآن قتالاً مع باكستان .
وتساءلت وكالة بلومبرج قائلة، كيف تقاتل الهند على جبهتين؟.
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