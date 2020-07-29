أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

للمرة الأولى.. كندا تجيز استخدام عقار لعلاج فيروس كورونا

10:22 م الأربعاء 29 يوليه 2020
للمرة الأولى.. كندا تجيز استخدام عقار لعلاج فيروس كورونا

تعبيرية

كندا - (أ ش أ)

أجازت وزارة الصحة الكندية، بالتسويق المشروط لعقار "فيكلوري-رمديسيفير" لعلاج مرض كوفيد-19، ليصبح أول علاج معتمد ضد فيروس كورونا المستجد في كندا.

وأوضحت شركة "جيلاد ساينسز كندا" للأدوية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الدواء "موصوف لعلاج (كوفيد-19) عند البالغين والمراهقين بعمر 12 سنة فما فوق والذين يزنون 40 كيلوجراما أو أكثر ولديهم التهاب رئوي يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين".

ولفت البيان، إلى أنه تمت دراسة استخدام هذا الدواء في المستشفيات عند المرضى الذين يعانون من المرض في مراحل متقدمة من الشدة.

وتؤكد وزارة الصحة الكندية إنها ستواصل مراقبة سلامة الدواء في كندا عن كثب وستستجيب بسرعة لأي مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويعتمد تصريح التسويق المشروط الصادر عن وزارة الصحة الكندية على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب العالمية التي يقوم بها المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.

هذا المحتوى من

كندا علاج فيروس كورونا وزارة الصحة الكندية عقار فيكلوري-رمديسيفير فيروس كورونا

الخبر التالى:

"الصحة السعودية" تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرقام المبشرة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء