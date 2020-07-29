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السعودية: اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج

09:49 م الأربعاء 29 يوليه 2020
السعودية: اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج

الحجاج

وكالات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، اكتمال تنفيذ مهام رجال الأمن لتسهيل وتيسير انتقال حجاج بيت الله الحرام إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية في منى تمهيدًا لانتقالهم إلى عرفات فجر اليوم التاسع من ذي الحجة غدًا الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه أوضح اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج الذي يتم هذا العام وفق إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

وأكد المقدم طلال الشلهوب أن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم باستخدام الحافلات وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تفرض طوقًا أمنيًا محكمًا حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، التي تقضي بمنع الدخول اليها أو التواجد فيها بدون تصريح من الجهات المختصة وحتى نهاية موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

صعيد عرفات شعائر الحج السعودية وزارة الداخلية السعودية

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