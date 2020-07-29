رئيس جامبيا يدخل في عزل ذاتي بعد إصابة نائبه بكورونا

بانجول - (د ب أ)

بدأ الرئيس الجامبي أداما بارو، اليوم الأربعاء، فترة من العزل الذاتي تستمر لمدة أسبوعين، بعد إصابة نائبه بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة الجامبية في بيان على موقع تويتر، إن نتائج فحوصات نائب الرئيس إيساتو توراي، 65 سنة،جاءت إيجابية ما يعنى إصابته بمرض كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المتحدثة باسم الرئاسة لم تكشف، خلال اتصال هاتفي، عن ما إذا كان رئيس البلاد البالغ من العمر 55 عامًا قد خضع لفحص فيروس كورونا.