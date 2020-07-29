وزير الإعلام الكويتي ينفي إصابته بفيروس كورونا
الكويت - (أ ش أ)
نفى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الجبري، في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن الجميع معرضون للإصابة بفيروس كورونا، ولكني لست مصابًا، وما يقال عن إصابتي مجرد إشاعات، ونسأل الله السلامة للجميع.
وكانت أنباء قد ترددت عن إصابة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، وأحد أعضاء مكتبه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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