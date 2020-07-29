الصحة السعودية: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولم تُسجّل حالات إصابة بكورونا

السعودية - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين حجاج بيت الله الحرام حتى الآن وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة .

وأكدت الصحة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اكتمال استعداداتها لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات يوم غدٍ الخميس التاسع من شهر ذي الحجة، مشيرة إلي أنه تم تجهيز مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة.

وأشارت إلى أنه سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

كما أعدت الصحة السعودية مخيما متكاملا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وفي السياق، أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، أن حجاج بيت الله الحرام أتموا أداء طواف القدوم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلي أن آداء طواف القدوم تمّ وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية المستوى، إضافة إلى التنظيمات الدقيقة التي قامت بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات المشاركة للحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وثمن السديس ما قامت به الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لخدمة حجاج بيت الله الحرام.