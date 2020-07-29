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رئيس وزراء فيتنام يأمر بتكثيف جهود السيطرة على كورونا

05:54 م الأربعاء 29 يوليه 2020
رئيس وزراء فيتنام يأمر بتكثيف جهود السيطرة على كورونا

رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك

فيتنام - (أ ش أ)

أمر رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك، اليوم الأربعاء، مسؤولي الحكومة بأنحاء البلاد بتكثيف جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس الوزراء، إن جميع مقاطعات البلاد تواجه خطرا كبيرا ويجب أن ترفع من مستوى الحذر بها على كافة المستويات الإدارية وطالب المواطنين بالحذر واتباع الإرشادات، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وأضاف أنه لم يتم تتبع مصدر الإصابة بمدينة "دا نانج" حتى الآن والتي تشهد تزايدًا كبيرًا في أعداد الحالات. وكانت السلطات قيدت حركة سكان المدينة ومنعتهم من الخروج إلا لشراء الطعام والدواء ومنعت التجمعات لأكثر من شخصين.

يشار إلى أن فيتنام سجلت اليوم 8 حالات إصابة جديدة جميعها بمدينة "دا نانج"، وتبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 446.

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