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عقيلة صالح يدعو المجتمع الدولي لاحترام إرادة الليبيين لتسوية الأزمة

05:49 م الأربعاء 29 يوليه 2020
عقيلة صالح يدعو المجتمع الدولي لاحترام إرادة الليبيين لتسوية الأزمة

عقيلة صالح

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، احترام ليبيا جميع عقودها والتزاماتها الدولية، مشددًا على ضرورة العمل بسرعة لضمان توزيع عادل لعوائد النفط على كل الليبيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين في كل ما يفضي لتسوية الأزمة وإنهاء حالة الانقسام.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي، في تصريح أورده موقع "بوابة الوسط" الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء عقيلة صالح، الذي يزور الأردن حاليا، مع نظيره الأردني عاطف الطراونة، حيث بحثا تداعيات الأزمة الليبية على المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تضمنت المباحثات، المبادرة التي أطلقها عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية، والتي توجت بإعلان القاهرة، الذي يفضي لإنهاء حالة الانقسام وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

بدوره، أكد الطراونة إن الأردن ستساهم في دعم المبادرة مع المجتمع الدولي، مشددًا على أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيدفع في اتجاه الحل السلمي في إطار اتفاقات المجتمع الدولي.

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عقيلة صالح جلس النواب الليبي يبيا

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