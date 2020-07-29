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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نجل الأسد

05:14 م الأربعاء 29 يوليه 2020
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نجل الأسد

بشار الأسد

وكالات:

فرضت الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد.

كما فرضت أيضا عقوبات استهدف كيانات منها الفرقة الأولى بالجيش السوري، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على شخص واحد و9 كيانات لإثراءهم النظام السوري من خلال بناء عقارات فاخرة.

وأضافت أن هذا الإجراء هو الثاني الصادر عن وزارة الخزانة بموجب "قانون قيصر".

بشار الأسد حافظ بشار الأسد الخزانة الأمريكية فرض عقوبات

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