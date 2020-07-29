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الصحة العالمية: مناعة مُصابي كورونا ضد الفيروس قد تنخفض خلال 3 شهور

05:07 م الأربعاء 29 يوليه 2020
الصحة العالمية: مناعة مُصابي كورونا ضد الفيروس قد تنخفض خلال 3 شهور

مها الرباط

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية "إن هناك تجارب تؤكد أن الأشخاص المصابين يحصلون علي مناعة من فيروس كورونا المستجد وقد تنخفض مع مرور الوقت بحد أقصى 3 شهور".

وأشارت إلى أن اللقاحات المنتظر إنتاجها سيكون لها دور كبير "لتمنيع" الذين سيحصلون علي اللقاح.

وأوضحت الرباط - خلال المؤتمر الصحفى للمكتب الإقليمى لشرق المتوسط اليوم الأربعاء- أن هناك معلومات أن الاشخاص الذين يصابون بكورونا بعد التعافي يظهر عليهم أعراض ولها عواقب متوسطة وطويلة الأمد، مضيفة أن بعض المتعافين يصابون بمتلازمة ما بعد كورونا، خاصة الذين يتم احتجازهم في العناية المركزة أثناء العلاج.

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