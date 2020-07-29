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واشنطن تعتزم سحب عدد من جنودها من ألمانيا أكثر من المُعلن

04:12 م الأربعاء 29 يوليه 2020
واشنطن تعتزم سحب عدد من جنودها من ألمانيا أكثر من المُعلن

مارك إسبر

واشنطن- (د ب أ):

تعتزم الولايات المتحدة خفض عدد جنودها في ألمانيا بواقع نحو 12 ألف جندي، ليصبح بذلك عدد الجنود الذين تعتزم واشنطن سحبهم من الأراضي الألمانية أعلى بوضوح مما تم الإعلان عنه من قبل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأربعاء في واشنطن إنه سيُجرى إعادة حوالي 6400 جندي إلى الولايات المتحدة، بينما سيُجرى نقل 5400 آخرين إلى دول أوروبية أخرى، مع إجراء العديد من عمليات الانتشار الدورية إلى أوروبا.

وأوضح إسبر أن الخطوة تتم "بطريقة تعزز حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتعزز ردع روسيا وتطمئن الحلفاء وتحسن المرونة الاستراتيجية للولايات المتحدة".

وكانت الحكومة الأمريكية تتحدث من قبل عن سحب نحو 10 آلاف جندي من إجمالي نحو 36 ألف جندي في ألمانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الانسحاب الجزئي لقواته من ألمانيا في حزيران/يونيو، مبررا ذلك بما اعتبره انفاق غير كاف من ألمانيا على الدفاع. ويريد الديمقراطيون البارزون في الكونجرس الأمريكي وقف سحب القوات بموجب القانون، وهناك أيضا متشككون بين حزب ترامب الجمهوري.

مارك إسبر واشنطن ألمانيا

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