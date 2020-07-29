تورط 23 سعوديًا و10بلاغات جديدة.. تطورات قضية "مشاهير السوشيال ميديا" بالكويت

كتبت- رنا أسامة:

في تطوّر جديد لقضية مشاهير "السوشيال ميديا"، كشفت صحيفة "القبس" أن الأجهزة الأمنية الكويتية تبادلت معلومات مؤخرًا مع دول مجلس التعاون بعد فتح ملف غسل الأموال الذي طال بعض هؤلاء المشاهير في البلاد.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدرر أمني كويتي، الأربعاء، قوله إن 23 مشهورًا شعوديًا تم رصد علاقاتهم ببعض المشاهير في الكويت المتهمين بغسل الأموال، والذين تم التحفظ على أموالهم خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر- الذي لم تُسمه "القبس"- أن عمليات بيع سيارات وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير "السوشيال ميديا" في الكويت والـ23 مشهورًا سعوديًا، حيث تم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية.

في السياق ذاته، أفادت الصحيفة بأن وحدة التحريات المالية الكويتية تلقّت 10 إخطارات لمشاهير جُدد؛ ليرتفع عدد الإخطارات إلى 20 إخطارًا.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية بالكويت تبذل قصارى جهدها لجمع المعلومات حول شبهات المشاهير العشرة المُحالين إلى النيابة، وتحقيقات أخرى على الإخطارات الجديدة، فيما يُتوقع استمرار التحرّيات إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

بالتوازي، أكد نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، الأربعاء، ضرورة الاستمرار بملاحقة جرائم غسل الأموال، مُشددًا على أهمية إغلاق هذا الملف أمام المجتمع الدولي، وذلك خلال لقاء مع عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء.

وكذلك، شدد النائب البرلماني الكويتي خالد الشطي على ضرورة عدم الالتفاف إلى الحسابات المشبوهة في المنصات الإعلامي، التي يتم تسييرها من خارج الكويت وبعض أذنابهم داخل البلاد والتي دأبت على بث الاشاعات لضرب القيم الدستورية والاستقرار.

ودعا الشطي إلى عدم إعطاء الفرصة لأيادي العابثين للعبث بأمن الوطن والوحدة الوطنية، مطالبا وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح بمواصلة خطواته في كشف ملفات الفاسدين وملاحقة جرائم غسيل الأموال مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي باتّ.

وفي وقت سابق، نشرت "القبس" أسماء بعض المشاهير العشر المُتهمين بغسل الأموال، وهُم: (يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا).

كانت النيابة العامة الكويتية أصدرت قرارًا، الأحد الماضي، بالتحفّظ على أموال 12 من مشاهير "السوشيال ميديا" مع منعهم من السفر، وذلك بعد أشهر من بدء تحقيقات في قضايا غسل أموال تتعلّق ببعض هؤلاء المشاهير.

والأسبوع الماضي، أحالت النيابة العامة ملف هؤلاء المشاهير إلى جهاز أمن الدولة الكويتي لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعيتها، بعد أن أصدر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح تعليمات مُشددة بإحالة أي شخص تحوم حوله الشبهات، سواء في غسل الأموال أو أي جرائم أخرى.