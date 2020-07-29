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الصحة العالمية: تسجيل 150 لقاحًا لكورونا بالعالم من بينها 4 في مراحل متطورة

02:37 م الأربعاء 29 يوليه 2020
الصحة العالمية: تسجيل 150 لقاحًا لكورونا بالعالم من بينها 4 في مراحل متطورة

منظمة الصحة العالمية

القاهرة- (أ ش أ):
قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط، إنه تم تسجيل 150 لقاحًا حتى الآن في مراحل من التجارب المختلفة، من بينها 4 لقاحات وصلت إلى مرحلة متقدمة من التجارب السريرية، كما سيتم تمويل إقليم شرق المتوسط باللقاحات الجديدة وقت تصنيعها.
وأضاف المنظري - خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس - : "أن المنظمة تتابع كل الدراسات الخاصة باللقاحات، حيث أن هناك 24 لقاحًا في مراحل مختلفة من التجارب السريرية".
وأوضح أن تراخي البلدان خلال شهر رمضان تسبب في زيادة إصابات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضين تناقصت الحالات في عدد من البلدان وتبلغ دول أخرى عن ارتفاع حاد وأخرى ارتفاع تدريجي.. لافتًا إلى استقرار الحالات في إقليم شرق المتوسط.
وحذر من خطر معاودة المرض وانتشاره في الإقليم مرة ثانية، مطالبًا بضرورة أن تستند قرارات الدول لإلغاء التدابير الاجتماعية إلى دراسات علمية حتى لا تعود الإصابات في البلدان المتقدمة.
وأكد أنه منذ فتح المطارات شهدت بعض الدول حالات قادمة من السفر وكذلك زيادة حالات الإصابة بين المغتربين، منوهًا بأنه مع قرب عيد الأضحى توجد مخاوف من زيادة الإصابات في التجمعات، وأوصي بإلغاء التجمعات الدينية الحاشدة.

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منظمة الصحة العالمية أحمد المنظري التجارب السريرية

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