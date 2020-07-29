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بريطانيا: إضافة الدول التي يتفشي بها كورونا لقائمة دول الحجر الصحي

02:32 م الأربعاء 29 يوليه 2020
بريطانيا: إضافة الدول التي يتفشي بها كورونا لقائمة دول الحجر الصحي

فيروس كورونا

لندن- (أ ش أ):

حذر وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني أوليفر دودن، من أن حكومة بلاده قد تضيف المزيد من الدول إلى قائمة الحجر الصحي الخاصة بها "على الفور"، في حال "خرج فيروس كورونا المستجد عن السيطرة" بها.

وقال الوزير البريطاني -في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء- إن إعلانات عديدة قد تعقب القرار، تنصح بمنع جميع الرحلات غير الضرورية إلى إسبانيا خلال نهاية الأسبوع؛ نظرًا لمخاوف تتعلق بارتفاع مستويات (كوفيد- 19) هناك.

وأضاف "سيكون من التهور ألا تفرض الحكومة تلك القيود في حال اعتقادنا أنه يوجد خطر "، مشددًا أنه " لا يمكننا المخاطرة باستيراد الفيروس مجددًا من دول تزيد بها الحالات".

وأوضح أنه سيتم اتخاذ قرار الإعلان عن أي قيود جديدة بعد إجراء مركز الأمن البيولوجي المشترك - الذي أنشئ في بداية تفشي الفيروس - ورئيس الخدمات الطبية في بريطانيا تقييمًا بشأن هذا الصدد.

وقال دودن "نحن نمر بمرحلة خطرة.. وفي حال إدراكنا أن الخطر وشيك سنفرض قيودا على الفور".

ولم يذكر دودن الدول التي قد يتم إدراجها على قائمة الحجر الصحي، غير أنه أكد أنها الدول التي تزداد بها عدد الحالات بسرعة .. وأنه يوجد "خطر " من البريطانيين العائدين بأعداد كبيرة من تلك الدول .

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فيروس كورونا بريطانيا الحجر الصحي

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