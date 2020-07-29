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مسؤول إيراني: إصابة 6 آلاف من الكوادر الطبية ووفاة 140 منهم بكورونا

02:19 م الأربعاء 29 يوليه 2020
مسؤول إيراني: إصابة 6 آلاف من الكوادر الطبية ووفاة 140 منهم بكورونا

فيروس كورونا في ايران

طهران- (د ب أ):

أعلن مساعد رئيس منظمة النظام الطبي في إيران علي فتاحي، الأربعاء، أن ستة آلاف من الكوادر الطبية أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره في البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول إن 140 منهم لقوا حتفهم من جراء إصاباتهم.

وحث فتاحي المواطنين على الالتزام بالتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا من أجل تخفيف العبء على الأطقم الطبية.

وقال :"لم يسبق أن واجهت إيران نقصا في الأطقم الطبية ... ولكن يجب أن نكون حذرين من أن تصاب الكوادر بالإرهاق، وأفضل طريقة للتعامل مع كورونا هي اتباع البروتوكولات الصحية، ينبغي أن لا نخشى من كورونا، وأن ندرك أن استخدام الكمامات يمكن أن يقلل من الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 95%".

وبعد انخفاض أولي في عدد الإصابات في منتصف مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة لاحقا.

وتقول وزارة الصحة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق جعلت الناس يتوقفون عن التعامل مع المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاعات كبيرة في الوفيات والإصابات.

إيران الكوادر الطبية فيروس كورونا

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