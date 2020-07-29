ولي العهد الكويتي يؤكد ضرورة ملاحقة جرائم غسل الأموال

الكويت- (د ب أ):

أكد نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، الأربعاء، ضرورة الاستمرار بملاحقة جرائم غسل الأموال، وذلك على خلفية قضية "مشاهير السوشيال ميديا".

وشدد ولي العهد ، خلال مقابلة عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، على أهمية إغلاق هذا الملف أمام المجتمع الدولي ، موضحا أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مستقرة وفي تحسن.

وأضاف أن ما أظهره المواطنون والمقيمون من مشاعر تجاه أمير البلاد برهن على أصالة الشعب الكويتي والتفافه حول قيادته.

من جانبه ، قال النائب في البرلمان خالد الشطي "تشرفت اليوم بمعية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بزيارة نائب الأمير ولي العهد الشيخ نوافالاحمد، والتي من خلالها حصلنا على تطمينات على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وان حالته مستقرة وفي تحسن".

وأوضح الشطي، في تصريح للصحفيين، أن نائب الأمير أكد على التمسك بالدستور والمكتسبات والقيم الدستورية وأن يكون التعاون مثمرا بين السلطتين ومستمرا .

وشدد على ضرورة عدم الالتفاف إلى الحسابات المشبوهة في المنصات الاعلامية التي يتم تسييرها من خارج الكويت وبعض أذنابهم داخل البلاد والتي دأبت على بث الاشاعات لضرب القيم الدستورية والاستقرار.

ودعا الشطي إلى عدم إعطاء الفرصة لأيادي العابثين للعبث بأمن الوطن والوحدة الوطنية، مطالبا وزير الداخلية أنس الصالح بمواصلة خطواته في كشف ملفات الفاسدين وملاحقة جرائم غسيل الأموال مع التأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي باتّ.