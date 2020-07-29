"دايملر" تخفض ساعات الدوام وتلغى المكافأة السنوية

شتوتجارت - (د ب أ):

تعتزم شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات الفارهة إحالة جزء كبير من عمالتها في ألمانيا إلى نظام العمل بدوام جزئي.

وأعلنت الشركة في شتوتجارت أمس الثلاثاء، أنه من أجل خفض النفقات في ظل التراجع الحاد في إيرادات الشركة بسبب جائحة كورونا، سيُجرى خفض عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار ساعتين في القطاع الإداري بالشركة وكذلك في القطاعات القريبة من قطاع الإنتاج، مثل القطاع اللوجستي، اعتبارا من أول/أكتوبر المقبل، وذلك لمدة عام واحد، وبدون تعويض في الأجر.

وبحسب بيان الشركة، وافقت إدارة المجموعة ومجلس العاملين على هذا الإجراء.

وأكد رئيس مجلس العاملين، ميشائيل بريست، أنه تم بذلك استبعاد فصل عاملين لظروف تتعلق بالتشغيل.

و بموجب الاتفاق، سيُجرى أيضا إلغاء المكافأة لعام 2020 بالنسبة لجميع الموظفين في الإدارة والإنتاج.

وسيُجرى أيضًا إلغاء ما يسمى بالأجر الإضافي، الذي يتم دفعه مرة واحدة سنويًا، عام 2021 - حيث سيُجرى تحويله إلى أيام عطلات مدفوعة الأجر للجميع.