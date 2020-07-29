تايوان تشكر أمريكا واستراليا لإظهار دعمهما لها

تايبيه- (د ب أ):

أعربت تايوان عن تقديرها العميق للولايات المتحدة واستراليا اليوم الأربعاء بعد أن أعادت الدولتان مجددا تأكيدهما على الدور المهم للدولة الجزيرة في منطقة المحيط الهادي الهندي.

وكانت الولايات المتحدة واستراليا قد أعلنتا عن خطط أمس الثلاثاء لتعزيز التعاون ، وسط تصاعد التوترات مع الصين. وبعد محادثات وزارية مشتركة بين أمريكا واستراليا، أكدت الديمقراطيتان مجددا الدور المهم لتايوان في منطقة المحيط الهادي الهندي، بالإضافة إلى نيتهما للحفاظ على علاقات قوية غير رسمية مع تايوان ودعم عضوية تايوان في المنظمات الدولية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجية تايوان، جوان أو في بيان إن "الكثير من الدول تعتبر تايوان شريكا تعاونيا لا غنى عنه في منطقة المحيط الهادي الهندي" مضيفة أن تايوان ستحافظ على العمل مع الدول ذات التفكير المماثل للدفاع عن الديمقراطية والقرارات الدولية.

وطبقا للبيان المشترك، سلطت الولايات المتحدة واستراليا الضوء على أن "الأحداث الأخيرة عززت فقط إصرارهما لدعم تايوان".

وأضاف البيان "لقد أكدا مجددا على أن أي قرار بشأن الخلافات عبر المضيق يتعين أن يكون سلميا وطبقا لإرادة الشعب في الجانبين، بدون اللجوء إلى تهديدات أو إكراه".

وتابع البيان قائلا "لقد أعربتا عن التزامهما لتعزيز التنسيق للجهات المانحة مع تايوان وبتركيز على مساعدة تنموية للدول الجزر بالمحيط الهادي".

وقالت المتحدثة إن الدعم الدولي المتنامي يظهر أن السياسة الجديدة لبلادها للتوجه نحو الجنوب، والتي تستهدف الدول الشريكة من بينها بعض دول جنوب وجنوب شرق آسيا بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا ، قد أتت فعلها .

ولدى تايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة ،التي تخضع للحكم الذاتي ، جزءا من أراضيها. وتحاول بكين عرقلة مشاركة تايوان في الشؤون الدولية منذ سنوات.