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مصر تثمن جهود السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

11:50 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
مصر تثمن جهود السعودية وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

ثمّنت جمهورية مصر العربية، جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرتها بطرح آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ، تضمنت عناصر مُحددة تستهدف وقف إطلاق النار والتصعيد ودعم مسار الحل السياسي وتفعيل مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن .

وأعربت مصر ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء،عن تقديرها لدور الإمارات الداعم للحل السياسي في اليمن والمُكمل لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية .

كما رحبت مصر بتجاوب الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الآلية الجديدة، وبما يستهدف تجاوز العقبات القائمة وتغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى مرجعيات التسوية السياسية المُتفق عليها لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

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