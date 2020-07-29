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صور- سيول تجتاح شمال الخرطوم مُخلفة خسائر في المنازل والممتلكات

11:35 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
صور- سيول تجتاح شمال الخرطوم مُخلفة خسائر في المنازل والممتلكات

وكالات:

اجتاحت السيول في الساعات الأولى من صباح اليوم مدينة أبو حمد (500) كلم شمال الخرطوم مخلفة خسائر كبيرة في والمنازل والممتلكات، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).

قالت الوكالة إن السيول فاجأت المواطنين حوالي الساعة الثالثة صباحا فيما بدأت الأمطار تهطل على المدينة في الساعة الرابعة صباحا، مشيرا الى أن تدفق السيول استمر إلى ما بعد الثامنة صباحا.

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الخرطوم سيول السودان

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