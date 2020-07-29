صور- سيول تجتاح شمال الخرطوم مُخلفة خسائر في المنازل والممتلكات
وكالات:
اجتاحت السيول في الساعات الأولى من صباح اليوم مدينة أبو حمد (500) كلم شمال الخرطوم مخلفة خسائر كبيرة في والمنازل والممتلكات، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).
قالت الوكالة إن السيول فاجأت المواطنين حوالي الساعة الثالثة صباحا فيما بدأت الأمطار تهطل على المدينة في الساعة الرابعة صباحا، مشيرا الى أن تدفق السيول استمر إلى ما بعد الثامنة صباحا.
الخبر التالى:تركيا تعزز رقابتها على شبكات التواصل الاجتماعي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
92947
عدد المصابين
-
35959
عدد المتعافين
-
4691
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
16607203
عدد المصابين
-
10168522
عدد المتعافين
-
9697469
عدد الوفيات
إعلان