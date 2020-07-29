أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا

10:56 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات في الضفة طالت 25 مواطنا تركزت في محافظة نابلس، وشابا من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقال نادي الأسير - في بيان نشرته وكالة أنباء فلسطين (وفا)، اليوم الأربعاء - إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 12 مواطنا من محافظة نابلس بينهم أسرى محررون وهم: خالد أبو السعود، وفؤاد فواز حنني، ونبيل كامل دبابسة، ومحمد عماد جناجرة، وفارس رشيد حشايكة، وحمزة عبد الله ياسين، ومعاذ موسى، وباسم العتبة، وعلاء الشبيري، وعاصم بشكار وشقيقه إسلام، وعلاء فطاير.

وأضاف البيان أن الاحتلال اعتقل من القدس المرابطة هنادي الحلواني، إضافة إلى مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة عناتا، وشاب خلال مروره عبر حاجز زعترة جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال ايضا ثلاثة مواطنين من بيت لحم ،ومواطن آخر من الخليل ، والأسير المحرر مهنا خالد الشرقاوي من جنين.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قرية كفر قدوم قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطينين

الخبر التالى:

قائد الجيش اللبناني: الجيش يقف بمواجهة أي محاولات للعبث بالاستقرار والسلم الأهلي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان