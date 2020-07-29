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مقتل 41 شخصا وتضرر ملايين من الفيضانات في بنجلاديش

10:31 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
مقتل 41 شخصا وتضرر ملايين من الفيضانات في بنجلاديش

أرشيفية

دكا- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن الفيضانات واسعة النطاق الناجمة عن الأمطار الموسمية تتفاقم في بنجلاديش، حيث أشاروا إلى أن المياه ألحقت الأضرار بأكثر من 4.8 مليون شخص.

وأفاد مركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في البلاد بأن الوضع قد يزداد سوءا، حيث من المتوقع أن ترتفع مياه الأنهار الرئيسية في المناطق المركزية حول دكا في اليومين المقبلين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة إدارة الكوارث، تسنيم آرا أزميري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه بعد أن بدأت في أواخر يونيو، عزلت الفيضانات أكثر من مليون شخص في منازلهم وأودت بحياة 41 شخصا على الأقل، من بينهم 31 طفلا.

وأضافت أن الغرق تسبب في معظم الوفيات.

وبالإشارة إلى النظام العالمي للتوعية بالفيضانات، حذر موقع المعلومات الإنسانية والإغاثة "ريليف ويب" من أن الفيضانات الحالية قد تكون الأكثر استمرارا منذ فيضانات عام 1988 التي غمرت ثلثي بنجلاديش لأكثر من شهرين، ما تسبب في أضرار جسيمة.

وغمرت مياه الفيضانات الحالية 31 منطقة من أصل 64 منطقة إدارية، ما دفع العديد من السكان إلى الانتقال إلى أماكن الحماية، وفقا لقسم إدارة الكوارث.

وبحسب موقع ريليف ويب، تسببت الفيضانات في أضرار واسعة النطاق لسدود الحماية من الفيضانات والمحاصيل والدواجن والماشية ومصائد الأسماك.

وأضافت الموقع أن ذلك قد يزيد من تفاقم الوضع الإنساني وسط التعامل مع جائحة كورونا التي أودت بحياة 3 آلاف شخص.

وقالت أزميري إنه تم توزيع إمدادات طوارئ من الغذاء والدعم النقدي.

وتوقع مركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها أن تبدأ المياه على الأرجح في التراجع الأسبوع المقبل.

وتشهد جنوب آسيا فيضانات كل عام تقريبا خلال الموسم المطير، الذي يمتد من يونيو حتى سبتمبر.

فيضانات بنجلاديش دكا

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