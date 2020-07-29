أفغانستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا لأكثر من 36 ألفا

كابول- (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 36 ألفا و368 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية، وفقا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن الوفيات جراء الفيروس بلغت ألفا و270 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 25 ألفا و358 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.