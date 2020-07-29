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كولومبيا تسجيل 10284 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير

08:08 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
كولومبيا تسجيل 10284 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير

أرشيفية

بوجوتا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا عن تسجيل 10284 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 297 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كولومبيا بلغ 267 ألفا و385 حالة، وحصيلة الوفيات 9074 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 136 ألفا و690 شخصا.
يذكر أن كولومبيا، شأنها شأن العديد من الدول الأخرى بالمنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوز إجمالي عدد الإصابات في أمريكا اللاتينية الـ 4 ملايين حالة.

هذا المحتوى من

Asha
كولومبيا فيروس كورونا حالات وفاة

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