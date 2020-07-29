باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 276 ألفا و43 حالة

إسلام أباد - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 276 ألفا و43 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و881 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 119 ألفا و398 حالة إصابة في إقليم "السند"، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 92 ألفا و279 حالة ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و654 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.