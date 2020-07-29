المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية

صنعاء - (د ب أ):

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن بجنوب اليمن اليوم الأربعاء التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية في محافظات جنوب البلاد "حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".

وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم، في تغريدات عبر حسابه على تويتر: "في إطار الجهود التي تبذلها قيادة التحالف العربي لتنفيذ اتفاق الرياض، والوصول إلى حلول من شأنها معالجة الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية والتنموية، واستجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب، وكوننا قد حققنا الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها لتنفيذ اتفاق الرياض بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال ثلاثين يوماً، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية إلى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن، يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".

وأضاف: "إننا نؤكد على استمرار وتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال أهدافنا المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص".

وتابع: "نُحيي صمود قواتنا الجنوبية الباسلة، التي أثبتت أنها الحصن الحصين للجنوب، إننا نحييهم ونعتز بصمودهم واستبسالهم وبطولاتهم، نحييهم وهم يرابطون الآن في مختلف الجبهات، كما نُحيي القطاعات الأمنية التي تبذل جهوداً كبيرة في تأمين العاصمة عدن ومحافظات الجنوب. كما نحيي أبناء شعبنا الجنوبي العظيم على امتداد محافظات الجنوب، ونخص بالذكر وقفاتهم الجماهيرية الحاشدة في حضرموت وأبين ولحج والمهرة وسقطرى، الداعمة لأهداف المجلس الانتقالي الجنوبي".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نقلت عن مصدر مسؤول أن السعودية قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.

ونقلت الوكالة عن المصدر ، الذي لم تكشف عن هويته، ليل الثلاثاء/الأربعاء أن الآلية تتضمن "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي" والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو الماضي.

كما شمل ذلك "إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".