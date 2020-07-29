"إياتا": حركة النقل الجوي لن تعود لمستويات ما قبل كورونا حتى 2024
كندا - (أ ش أ)
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن حركة النقل الجوي العالمي لن تعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد حتى عام 2024 على الأقل.
ونقلت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية عن كبير الاقتصاديين في الاتحاد براين بيرس قوله - في مؤتمر صحفي - إن الضبابية في توقيت إعادة فتح الحدود هي العامل الرئيسي، مضيفًا "نتوقع ألا نصل لمستويات 2019 قبل عام 2024 أي بعد عام لتوقعاتنا السابقة".
وأشار إلى أن المشهد يعتمد على كيف ستتمكن الدول من السيطرة على الفيروس، موضحا أن أي تعافي في النصف الثاني من العام سيكون "أبطأ مما أملنا" بعد أن حدث انتعاش في شهري مايو ويونيو أضعف مما تنبأنا.
ولفت إلى أنه بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في بعض الدول، فإن إعادة فتح الحدود الدولية ستأخذ وقتا أطول من المتوقع سابقا.
وقال بيرس إنه بالنسبة لعام 2020 بشكل إجمالي، يتوقع إياتا الآن انخفاض بنسبة 63 بالمائة في حركة النقل الجوي وهو أسوأ مما كان متوقعا في السابق بحدوث انخفاض بنسبة 55%.
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