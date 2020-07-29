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رئيس تشيلي يجري تعديلاً وزاريًا بعد هزيمته أمام المعارضة

12:24 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
رئيس تشيلي يجري تعديلاً وزاريًا بعد هزيمته أمام المعارضة

رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا

بوجوتا - (د ب أ)

أجرى رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، اليوم الثلاثاء تعديلاً وزاريًا، ليتم استبدال عدة وزراء رئيسيين، بعد تعرضه لهزيمة شديدة أمام المعارضة في تصويت بشأن إصلاح نظام المعاشات الأسبوع الماضي.

وتولى عضو مجلس الشيوخ اليميني فيكتور بيريز وزارة الداخلية، خلفًا لجونزالو بلوميل، وتم تعيين عضو مجلس الشيوخ أندريس ألاماند وزيرًا للخارجية، وأصبح ماريو ديسبورديز، رئيس حزب التجديد الوطني المشارك في الحكومة، وزيرا للدفاع.

كما تم إجراء تغييرات في الأمانة العامة للرئاسة، وفي الجهاز الإعلامي الحكومي ووزارة التنمية الاجتماعية.

وهذا التعديل الوزاري هو الثاني في أقل من شهرين.

وقال بينيرا إن الحكومة المعدلة ستطلق "مرحلة جديدة" بروح "الوحدة" في الوقت الذي تواجه فيها مهاما "ملحة بشكل غير عادي".

سيباستيان بينيرا رئيس تشيلي مجلس الشيوخ اليميني فيكتور بيريز وزارة التنمية الاجتماعية

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