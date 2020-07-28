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واشنطن: موسكو وبكين تمتلكان أسلحة أرضية مضادة للأقمار الصناعية

11:10 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
واشنطن: موسكو وبكين تمتلكان أسلحة أرضية مضادة للأقمار الصناعية

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ)

قال اللفتنانت جنرال بالجيش الأمريكي جيمس ديكنسون، في بيان معد لجلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الصيني "يقوم حاليًا بتشغيل والتدريب بصواريخ أرضية مضادة للأقمار الصناعية قادرة على تدمير الأقمار الصناعية في مدارات أرضية منخفضة".

وقال ديكنسون، الذي من المقرر أن تنظر اللجنة في تعيينه قائدًا عامًا وقائدًا لقيادة الفضاء الأمريكية إن روسيا "قامت بالفعل بنشر أسلحة طاقة أرضية موجهة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ديكنسون قوله إن "النوايا والقدرات الاستراتيجية الصينية والروسية تشكل تهديدات عاجلة ودائمة" للوجود الأمريكي في الفضاء.

وذكر أن الصين تقوم حاليًا بتصميم أجهزة تشويش قادرة على استهداف منصات الاستطلاع العسكرية وتعطيل الاتصالات العسكرية المرسلة على ترددات عالية للغاية.

وأضاف ديكنسون في بيان، أقوى من بيان وزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي لوصف قدرات الصين المحتملة في مجال الفضاء، إن الصين درست كيفية عمل الولايات المتحدة و "شرعت في جهود كبيرة لتطوير واختبار وإطلاق قدرات فضائية مضادة من أجل تدمير أو تعطيل القدرات الفضائية للولايات المتحدة والحلفاء في أى أزمة أو نزاع".

أسلحة أرضية مضادة للأقمار الصناعية اشنطن لجيش الأمريكي وسكو كين

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