الجيش المالي: توقيف إرهابيين اثنين والبحث عن ثالث حاولوا التلسلل للبلاد

مالي - (أ ش أ)

أعلن الجيش المالي أنه أحبط محاولة للتسلسل قام بها ثلاثة مسلحين حاولوا دخول مدينة "تين بكتو" شمال البلاد، وتم توقيف اثنين منهم وجاري تعقب الثالث.

وأوضح بيان للقوات المسلحة المالية مساء اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة رجال مسلحين في سيارة حاولوا التسلل إلى مدينة "تين بكتو"، تم القبض على اثنين منهم ونقلهم إلى العلاج الطبي فيما فر المسلح الثالث.

وأكد بيان القوات المسلحة، أن الإرهابي الفار شخص مسلح وخطر للغاية، داعيا السكان إلى التعاون الكامل من أجل إيقاف الهارب.

وتعاني جمهورية مالي انفلاتا أمنيا منذ ثماني سنوات، بسبب تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة ويقف جيشها المدعوم بقوات أممية وأخرى فرنسية عاجزا عن بسط السيطرة خصوصا في وسط وشمال البلاد.