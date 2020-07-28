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بعد إنقاذهم في مالطا ثبوت إصابة 65 مهاجرًا بـ"كورونا"

10:27 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
بعد إنقاذهم في مالطا ثبوت إصابة 65 مهاجرًا بـ"كورونا"

فيروس كورونا

فاليتا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في مالطا، اليوم الثلاثاء، أن 65 مهاجرًا تم إنقاذهم ونقلوا إلى مالطا أمس الاثنين، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان المهاجرون جزءًا من مجموعة مكونة من 94 شخصًا نقلهم إلى الشاطئ ضباط من الجيش المالطي بعد أن بدأت المياه تغمر قاربهم.

وتم الإعلان عن نتائج فحوصات 85 مهاجرًا من بين 94 مهاجرًا في وقت لاحق اليوم. وقالت السلطات الصحية إن نتائج الأشخاص التسعة المتبقين سوف يتم الإعلان عنها بحلول نهاية الليل.

ويجري عزل جميع المهاجرين الذين يتم نقلهم إلى مالطا تلقائيًا وإخضاعهم للكشف عن فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في مالطا "سيستمر عزل المهاجرين الذين لديهم نتائج إيجابية في مركز الاستقبال الأولي في -هال فار- وسيظل الباقون في الحجر الصحي ومتابعتهم".

وتعتبر مجموعة الإصابات هذه هي أكبر اكتشاف لإصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مالطا التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، وتضاعف عدد الإصابات ثلاث مرات، والتي كانت في السابق ثابتة عند 34 حالة.

فيروس كورونا مالطا كوفيد كوفيد 19

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