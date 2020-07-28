المحجوب: تركيا تدفع بمرتزقة متعددي الجنسيات إلى ليبيا

وكالات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ترسل مرتزقة ينتمون إلى جنسيات عدة غير السورية، مشيرًا إلى أن الجيش يواصل تعزيزاته للدفاع عن الهلال النفطي،

وأكد المحجوب، في تصريحات لموقع "العربية،نت" السعودب، أن مطامع تركيا وقطر وتنظيم الإخوان تتركز على الهلال النفطي.

ونفى المحجوب الاستعانة بقوات روسية على الأرض. كما أوضح أن الجيش الليبي استعان بخبراء روس لإعادة إصلاح بعض الأسلحة، خاصة أن تسليح الجيش من موسكو.