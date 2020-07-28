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البرازيل تفقد 10984 وظيفة رسمية خلال الشهر الماضي

09:50 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
البرازيل تفقد 10984 وظيفة رسمية خلال الشهر الماضي

ارشيفية

برازيليا - (د ب أ)

أعلنت وزارة العمل البرازيلية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيل فقدت 10984 وظيفة رسمية خلال يونيو الماضي، مقابل توفير 48436 وظيفة جديدة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن التقرير التفصيلي لوزارة العمل القول إن قطاع التصنيع فقد خلال الشهر الماضي 2510 وظائف مقابل خسارة 10988 وظيفة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في المقابل سجل قطاع التشييد خلال الشهر الماضي توفير 17270 وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي مقابل توفير 13136 وظيفة جديدة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وفقد قطاع تجارة التجزئة 16646 وظيفة خلال يونيو الماضي، كما فقد القطاع 3007 وظائف خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وفقد قطاع الخدمات 38872 وظيفة خلال الشهر الماضي مقابل إضافة 23020 وظيفة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف قطاع الزراعة 36836 وظيفة خلال الشهر الماضي مقابل إضافة 22702 وظيفة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

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