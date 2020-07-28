العراق يسجل 2747 إصابة جديدة بكورونا و77 وفاة
بغداد - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء تسجيل 2747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 115332 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 77 حالة وفاة.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 4535 حالة بعد تسجيل 77 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 81062 بعد تسجيل 3918 حالة شفاء اليوم أيضا.
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