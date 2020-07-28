أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

رئيس تشيلي يجرى تعديلاً وزاريًا يشمل 6 وزارات من بينها الدفاع والخارجية

09:29 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
رئيس تشيلي يجرى تعديلاً وزاريًا يشمل 6 وزارات من بينها الدفاع والخارجية

رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا

تشيلي - (أ ش أ)

أجرى رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، تعديلاً وزاريًا شمل 6 وزارات، بما فيها الدفاع والداخلية والخارجية.

ودعا بينيرا، أثناء أداء الوزراء الجدد القسم، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الحكومة والائتلاف الحكومي في البرلمان إلى إطلاق مرحلة جديدة للحكومة والبلاد.

يأتي ذلك بعد أن أيد أعضاء عن الائتلاف الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون المثير للجدل حول إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته المعارضة.. وكانت الحكومة تعارض مشروع القانون، محذرة من عواقبه الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلي قد شهدت موجة من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2019، ومن المتوقع أن يتأثر اقتصاد البلاد هذا العام بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من

سيباستيان بينيرا تشيلي

الخبر التالى:

نقل388 شخصًا للمستشفى إثر إصابتهم بالتسمم بعد تناول وجبات جاهزة بالأردن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحذير هام من "التعليم" للمدرسين والعاملين بالوزارة