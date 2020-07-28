جرحى في تفجير دراجة نارية مفخخة وسط سوق بمدينة رأس العين السورية
وكالات:
جرح عدد من الأشخاص جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة السورية، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الدراجة كانت مفخخة وانفجرت عند دوار الحسكة في المدينة.
ولم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى ولا عن الجهة التي تقف خلف التفجير.
يذكر أن المدينة التي تخضع لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، شهدت يوم الأحد الماضي انفجار دراجة نارية أدت إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 19 آخرين.
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