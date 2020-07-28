اليونان تبدي استعدادها للحوار مع تركيا بشرط التوصل لحوار دون ضغوط أو تهديدات

وكالات

أبدى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، استعداد بلاده للحوار مع تركيا، شريطة التوصل لحوار دون ضغوط أو تهديدات، حسب ما جاء في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، مع نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، في العاصمة اليونانية أثينا.

وأكد ديندياس أن المشكلة بين اليونان وتركيا تكمن في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط.

ولفت الوزير اليوناني، إلى أنه بحث مع نظيرته الإسبانية مسألة طالبي اللجوء والتطورات شرقي المتوسط، واتفقا على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر فاعلية بشأن المسألة الليبية.

وبحث رئيس الوزراء اليوناني مع وزيرة الخارجية الإسبانية، في العاصمة أثينا، التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس - في تصريح أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - إن النشاط الذي تقوم به تركيا في المنطقة غير قانوني.

كما ناقش الجانبان قرار تركيا الأخير بشأن تحويل (آيا صوفيا) إلى مسجد، كما تطرقا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعهدا باتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أعلن اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد توقف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت انتظارا لمحادثات مع اليونان، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف كالن، في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن ترك" التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق العمليات كنهج بناء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي خلال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت البحرية التركية تنبيها حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.