أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

بزجاجة حارقة.. رجل يهاجم البرلمان البلجيكي للانتقام بسبب الأزمة الصحية

06:36 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
بزجاجة حارقة.. رجل يهاجم البرلمان البلجيكي للانتقام بسبب الأزمة الصحية

البرلمان البلجيكي

بروكسل - (د ب أ)

أعلن المدعي العام في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن رجلاً يبلغ من العمر 36 عامًا والذي ألقي القبض عليه لمحاولته إلقاء زجاجة حارقة على البرلمان البلجيكي، قال إنه كان ينتقم للتعامل مع الأزمة الصحية الحالية.

وكانت الشرطة قد لاحظت أن الرجل يتصرف بشكل مريب أمام أبواب البرلمان بعد ظهر أمس الاثنين وتدخلت عندما كان على وشك إلقاء زجاجة قابلة للاشتعال "مولوتوف" تجاه المبنى.

وقال دينيس جويمان، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل، أثناء الاستجواب، قال المشتبه به إنه كان يريد الانتقام من "العالم السياسي" والذي يحمله المسؤولية عن الأزمة الصحية الحالية.

وأضاف جويمان أنه لم يصب أحد وأن الطريق لأضرار طفيفة فقط.

وتابع جويمان أثناء تفتيش المنزل، تم العثور على بعض الوثائق التي يبدو أنها تشير إلى أن الرجل يعتنق "معتقدات متطرفة" ولم يتم العثور على أي دليل له صلة بالهجوم.

ولم يحدد المدعي العام أن نوع من المعتقدات كان يعتنقها المشتبه به.

البرلمان البلجيكي الأزمة الصحية في بلجيكا بروكسل

الخبر التالى:

المبعوث الأممي: نسعى لهدنة في اليمن خلال عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح مدينة الروبيكي