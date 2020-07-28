بزجاجة حارقة.. رجل يهاجم البرلمان البلجيكي للانتقام بسبب الأزمة الصحية

بروكسل - (د ب أ)

أعلن المدعي العام في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أن رجلاً يبلغ من العمر 36 عامًا والذي ألقي القبض عليه لمحاولته إلقاء زجاجة حارقة على البرلمان البلجيكي، قال إنه كان ينتقم للتعامل مع الأزمة الصحية الحالية.

وكانت الشرطة قد لاحظت أن الرجل يتصرف بشكل مريب أمام أبواب البرلمان بعد ظهر أمس الاثنين وتدخلت عندما كان على وشك إلقاء زجاجة قابلة للاشتعال "مولوتوف" تجاه المبنى.

وقال دينيس جويمان، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل، أثناء الاستجواب، قال المشتبه به إنه كان يريد الانتقام من "العالم السياسي" والذي يحمله المسؤولية عن الأزمة الصحية الحالية.

وأضاف جويمان أنه لم يصب أحد وأن الطريق لأضرار طفيفة فقط.

وتابع جويمان أثناء تفتيش المنزل، تم العثور على بعض الوثائق التي يبدو أنها تشير إلى أن الرجل يعتنق "معتقدات متطرفة" ولم يتم العثور على أي دليل له صلة بالهجوم.

ولم يحدد المدعي العام أن نوع من المعتقدات كان يعتنقها المشتبه به.