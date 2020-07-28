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متحدثة للحكومة البريطانية تنعي طبيب الغلابة: أعزي العالم أجمع

06:08 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
متحدثة للحكومة البريطانية تنعي طبيب الغلابة: أعزي العالم أجمع

الدكتور محمد مشالي

وكالات

نعت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، الذي وافته المنية فجر اليوم، متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتبت روزي دياز، عبر حسابها على تويتر: "‏فقد العالم اليوم إنسان عظيم كرّس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل"، مضيفة: "أحزنني كثيرًا خبر وفاة الدكتور ‎محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب ‎مصر".

محمد مشالي روزي دياز الحكومة البريطانية بريطانيا

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