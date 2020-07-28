متحدثة للحكومة البريطانية تنعي طبيب الغلابة: أعزي العالم أجمع
وكالات
نعت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، الذي وافته المنية فجر اليوم، متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
فقد العالم اليوم إنسان عظيم كرّس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل.— Rosie Dyasروزي دياز في البيت 🇬🇧 (@RosieDyasUK) July 28, 2020
أحزنني كثيراً خبر وفاة الدكتور #محمد_مشالي المعروف بـ #طبيب_الغلابة 💔 تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب #مصر pic.twitter.com/4UzmYBKv3f
وكتبت روزي دياز، عبر حسابها على تويتر: "فقد العالم اليوم إنسان عظيم كرّس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل"، مضيفة: "أحزنني كثيرًا خبر وفاة الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب مصر".
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