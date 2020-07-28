العراق وبريطانيا تناقشان سبل تنسيق الجهود لدعم الاقتصاد العراقي والإصلاحات الحكومية
بغداد- (أ ش أ):
ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي، تنسيق الجهد مع المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد العراقي والإصلاحات الحكومية.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - مسار العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وسبل تنميتها، وتوطيد التعاون المشترك وتعزيزه في مختلف المجالات".
كما ناقش الجانبان الأوضاع الراهنة والمستجدات الجارية في المنطقة، والقضايا ذات الشأن المشترك، والجهود الأمنية المبذولة لمواجهة الإرهاب، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة بالإضافة إلى تنسيق الجهد مع المنظمات الدولية لدعم الاقتصاد العراقي والإصلاحات الحكومية في هذا المجال.
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