وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة يبحث مع نظيره المغربي الوضع في ليبيا

بنغازي – الرباط- (أ ش أ):

بحث وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بمقر وزارة الخارجية المغربية، آخر تطورات الوضع في ليبيا ميدانيا وسياسيا.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن اللقاء ناقش آليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الطرفان على إعادة استئناف عمل القنصلية المغربية في بنغازي وتعيين قنصل لها.. وأكدا أن الحل للأزمة في ليبيا لا بد أن يصنعه الليبيون بأنفسهم.