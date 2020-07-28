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رئيس وزراء اليونان يبحث مع وزير خارجية إسبانيا التطورات في شرق البحر المتوسط

04:00 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
رئيس وزراء اليونان يبحث مع وزير خارجية إسبانيا التطورات في شرق البحر المتوسط

كيرياكوس ميتسوتاكيس

أثينا- (أ ش أ):
بحث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا في العاصمة أثينا، التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط.
وقال ميتسوتاكيس - في تصريح أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - إن النشاط الذي تقوم به تركيا في المنطقة غير قانوني.
كما ناقش الجانبان أيضا قرار تركيا الأخير بشأن تحويل (آيا صوفيا) إلى مسجد.. كما تطرقا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعهدا باتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

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