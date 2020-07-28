الرئيس الأوكراني يعلن السماح للسياح الصينيين بزيارة بلاده بدون تأشيرة

كييف- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للمواطنين الصينيين، الذين يزورون أوكرانيا للسياحة، بدخول البلاد بدون تأشيرة بشكل مؤقت.

وأوضح مرسوم رئاسي - نُشر على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني - أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل وحتى نهاية شهر يناير لعام 2021، وينطبق على الصينيين الذين يزورون أوكرانيا لغرض السياحة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وتم التوقيع على هذا المرسوم بهدف تطوير علاقات ودية بين أوكرانيا والصين، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان قد أدخل نظام السفر بدون تأشيرة لمواطني أستراليا ونيوزيلندا والبحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية اعتبارًا من أغسطس المقبل إذا كانت فترة زيارتهم لأوكرانيا لا تتجاوز 90 يومًا.