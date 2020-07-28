أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

الرئيس الأوكراني يعلن السماح للسياح الصينيين بزيارة بلاده بدون تأشيرة

03:55 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
الرئيس الأوكراني يعلن السماح للسياح الصينيين بزيارة بلاده بدون تأشيرة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

كييف- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للمواطنين الصينيين، الذين يزورون أوكرانيا للسياحة، بدخول البلاد بدون تأشيرة بشكل مؤقت.

وأوضح مرسوم رئاسي - نُشر على الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني - أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل وحتى نهاية شهر يناير لعام 2021، وينطبق على الصينيين الذين يزورون أوكرانيا لغرض السياحة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وتم التوقيع على هذا المرسوم بهدف تطوير علاقات ودية بين أوكرانيا والصين، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

يذكر أن الرئيس الأوكراني كان قد أدخل نظام السفر بدون تأشيرة لمواطني أستراليا ونيوزيلندا والبحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية اعتبارًا من أغسطس المقبل إذا كانت فترة زيارتهم لأوكرانيا لا تتجاوز 90 يومًا.

هذا المحتوى من

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الصين

الخبر التالى:

رئيس وزراء اليونان يبحث مع وزير خارجية إسبانيا التطورات في شرق البحر المتوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92482

    عدد المصابين

  • 34838

    عدد المتعافين

  • 4652

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16600737

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 655202

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح مدينة الروبيكي