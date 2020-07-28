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مفتي لبنان يدعو للالتزام الصارم بالضوابط الوقائية من كورونا خلال صلاة عيد الأضحى

03:08 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
مفتي لبنان يدعو للالتزام الصارم بالضوابط الوقائية من كورونا خلال صلاة عيد الأضحى

عبد اللطيف دريان

بيروت- (أ ش أ):

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، جموع اللبنانيين إلى الالتزام الصارم بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة التي ينبغي التقيد بها وقاية من فيروس كورونا أثناء أداء صلاة عيد الأضحى المبارك وصلاة الجمعة وصلوات الجماعة الخمس في المساجد.

وشدد مفتي الجمهورية اللبنانية - في بيان له اليوم - على ضرورة أن يبقى الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، ووجوب التباعد داخل المسجد أثناء الخطبة والصلاة، وعدم المصافحة باليد، ومنع حضور كبار السن والنساء والأطفال والمرضى.

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أعلنت معه الدولة رفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الوقائية، وصدرت قرارات من الحكومة بإعادة إغلاق البلاد بصورة شبه كاملة لمدة أسبوعين عدا المطار في محاولة لاحتواء انتشار الوباء.

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عبد اللطيف دريان بيروت الجمهورية اللبنانية عيد الأضحى

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