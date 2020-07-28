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مقتل 28 على الأقل وخطف 10 أطفال في اشتباكات عرقية جنوب السودان

02:16 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
مقتل 28 على الأقل وخطف 10 أطفال في اشتباكات عرقية جنوب السودان

ارشيفية

جوبا- (د ب أ):

أعلن مسؤول، الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وخطف 10 أطفال، في اشتباكات عرقية بجنوب السودان.

وأصيب نحو 19 آخرين عندما هاجم رجال مدججون بالسلاح من جماعة "مورلي" العرقية، أعضاء من جماعة "دينكا بور" العرقية في قرية ماكولكوي بمقاطعة بور في ولاية جونقلي مساء أمس الاثنين، بحسب ما قاله القائم بأعمال مفوض المقاطعة، مابيور ماوت عبر الهاتف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال ماوت: "ما زلنا نبحث عن جثث لأن هناك بعض الاشخاص الذين مازالوا مفقودين"، مضيفا أن المهاجمين سرقوا أيضا نحو 150 من رؤوس الماشية.

ويشار إلى أن الهجوم هو جزء من سلسلة طويلة من عمليات القتل بدافع الانتقام، التي تحدث بين الجماعات العرقية المختلفة في أنحاء الدولة المضطربة الواقعة في شرق أفريقيا.

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جوبا جنوب السودان اشتباكات عرقية

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