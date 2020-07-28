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إصابة جنديّين تايلانديين آخرين عائدين من أمريكا بكورونا والإجمالي يرتفع لـ8 حالات

01:09 م الثلاثاء 28 يوليه 2020
إصابة جنديّين تايلانديين آخرين عائدين من أمريكا بكورونا والإجمالي يرتفع لـ8 حالات

جنود تايلانديين - ارشيفية

بانكوك- (أ ش أ):

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء أن جنديين آخرين من الذين عادوا الأسبوع الماضي من مناورة عسكرية في الولايات المتحدة ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مركز إدارة (كوفيد-19) - وفقا لما نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية - أن الجنديين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 22 و25 عاما، وضعا في الحجر الصحي للدولة منذ وصولهما من "هاواي" في 22 يوليو الجاري.

وأفاد المركز بأنه جرى تأكيد إصابة 6 جنود آخرين على نفس الرحلة - في وقت سابق - بفيروس كورونا المستجد حيث تم عزلهم في مقاطعة "تشون بوري".

وترفع الحالتان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3297، تم اكتشاف 360 منها في مرافق الحجر الصحي.

ومن مجموع الحالات، تم شفاء 3111 حالة ولا يزال 128 مريضا في المستشفيات، وتتوقف حصيلة الوفيات عند 58 حالة.

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