السودان : تسجيل 72 إصابة جديدة بكورونا
الخرطوم- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة السودانية 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وتماثلت 62 حالة للشفاء.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها الوبائي - حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية اليوم الثلاثاء - أنه بذلك يرتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11496، والوفيات إلى 725، فيما بلغت جملة المتعافين 6001 متعاف.
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