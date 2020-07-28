السودان : تسجيل 72 إصابة جديدة بكورونا

الخرطوم- (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة السودانية 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وتماثلت 62 حالة للشفاء.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الوبائي - حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية اليوم الثلاثاء - أنه بذلك يرتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11496، والوفيات إلى 725، فيما بلغت جملة المتعافين 6001 متعاف.