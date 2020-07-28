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تركيا: قد نوقف "مؤقتًا" عمليات التنقيب في المتوسط

11:29 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
تركيا: قد نوقف "مؤقتًا" عمليات التنقيب في المتوسط

التواجد التركي في شرق البحر المتوسط

وكالات:

أعلنت الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن أنقرة قد توقف بشكل مؤقت عمليات التنقيب في البحري المتوسط لحين إجراء محادثات مع اليونان، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

يأتي ذلك مع تفاقم الخلاف المُثار بين تركيا واليونان منذ عقود على الحدود البحرية بينهما، بسبب اكتشافات الغاز الطبيعي وخطط التنقيب في شرق البحر المتوسط.

والخميس، هدّدت اليونان بأنها ستفعل "كل ما هو لازم" للدفاع عن حقوقها السيادية، وذلك في مواجهة خطط جارتها تركيا الرامية إلى تنفيذ عملية بحث وتنقيب عن النفط والغاز جنوب جزر يونانية في منطقة شرق البحر المتوسط.

ووصف المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس عملية التنقيب التركية بأنها "انتهاك مباشر للسيادة اليونانية".

فيما أعلنت تركيا في وقت سابق أن سفينة الأبحاث "أوروك ريس" وسفينتي دعم ستنفذ عمليات حتى 2 أغسطس المقبل في المياه جنوب جزر رودس وكارباتوس وكاستيلوريزو اليونانية.

التنقيب شرق المتوسط تركيا

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