مع تصعيد إسرائيل..دياب "متخوف" من تدهور الوضع على حدود جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ):

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الثلاثاء، عن تخوفه من انزلاق الأمور للأسوأ، مطالبا بـ "الحذر خلال الأيام القادمة".

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الالكتروني، عن دياب قوله خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا اليوم، إن "إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان مجدداً وخرقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير".

ولفت إلى أن "العدو" يسعى إلى تعديل مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، وقواعد الاشتباك، داعياً إلى " الحذر خلال الأيام القادمة، لأنني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة".

كانت المدفعية الإسرائيلية قصفت بعد ظهر أمس الاثنين المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا ومحيط موقع رويسات العلم، بجنوب لبنان.

وجاء القصف بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية، قامت بها عناصر تابعة لحزب الله.

ونفى حزب الله ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة كما نفى حصول أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي ، معتبراً أن الأمر "محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا منذ مقتل أحد عناصر حزب الله، ويدعى علي كامل محسن، في غارة إسرائيلية استهدفت الأسبوع الماضي موقعاً عسكرياً قرب مطار دمشق الدولي.

على صعيد آخر، اعتبر دياب أن لبنان يواجه تحديات استثنائية "وهناك تفلت السلاح واعتداء على مراكز الأمن وكأن الأمور ليست تحت السيطرة"، مؤكداً أن "الأمور لا تحتاج إلى توافق سياسي، بل إلى قرار أمني جدي وحازم".

وشدد دياب خلال الجلسة التي انتهت صباح اليوم، على "ضرورة الجاهزية للتعامل مع ارتدادات استحقاق السابع من اغسطس المقبل"، وهو موعد صدور الحكم بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، مشيرا إلى أن المعنيين بهذه القضية سيعلمون على التعاطي معها بشكل مسؤول لوقف ما قد يلجأ له البعض، مؤكدا أن مواجهة الفتنة أولوية وما لازم يكون في أي تساهل بهذا الموضوع.

كما لفت إلى أن لبنان في مرحلة جديدة في الحرب ضد وباء كورونا، ويجب أخذ إجراءات صارمة لحماية البلاد، مشددا على ضرورة تطبيق القرارات في جميع المناطق وعدم التساهل.

وقال دياب: "قررنا إقفال البلد جزئيًا من اليوم، وكليا من نهار الخميس لخمسة أيام وتقيّم الاجراءات".